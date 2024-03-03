Lebron James'ten tarihi başarı

Los Angeles Lakers’ın tecrübeli yıldızı Lebron James, Denver Nuggets maçında tarihi bir başarıya imza attı.

James, 114-124 kaybettikleri Denver Nuggets maçında 26 sayı, 4 ribaund ve 9 asist üretti.

Lebron James, bu performansıyla NBA tarihinde 40 bin sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

ALPEREN 21 SAYI ATTI

Houston Rockets’ın genç oyuncusu Alperen Şengün, 118-109 galip geldikleri Phoenix maçında 21 sayı, 10 ribaund ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle;

- Miami 126-120 Utah

- Memphis 100-107 Portland