Lebron James'ten tarihi başarı

Los Angeles Lakers’ın tecrübeli yıldızı Lebron James, Denver Nuggets maçında tarihi bir başarıya imza attı.
James, 114-124 kaybettikleri Denver Nuggets maçında 26 sayı, 4 ribaund ve 9 asist üretti.
Lebron James, bu performansıyla NBA tarihinde 40 bin sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.
ALPEREN 21 SAYI ATTI
Houston Rockets’ın genç oyuncusu Alperen Şengün, 118-109 galip geldikleri Phoenix maçında 21 sayı, 10 ribaund ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle;
- Miami 126-120 Utah
- Memphis 100-107 Portland
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