Lebron James'ten tarihi başarı

Selahattin Ekrekli
Lebron James'ten tarihi başarı
NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen Lebron James, kırılması güç bir rekoru kırdı.

Los Angeles Lakers’ın tecrübeli yıldızı Lebron James, Denver Nuggets maçında tarihi bir başarıya imza attı.

James, 114-124 kaybettikleri Denver Nuggets maçında 26 sayı, 4 ribaund ve 9 asist üretti.

Lebron James, bu performansıyla NBA tarihinde 40 bin sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

ALPEREN 21 SAYI ATTI
Houston Rockets’ın genç oyuncusu Alperen Şengün, 118-109 galip geldikleri Phoenix maçında 21 sayı, 10 ribaund ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle;

- Miami 126-120 Utah
- Memphis 100-107 Portland

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