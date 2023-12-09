Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbi mücadelesine çıkacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçın saat kaçta ve hangi kanalda ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Futbol severler Beşiktaş Fenerbahçe maçına dair ayrıntıları merak ediyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı, 9 Aralık 2023 Cumartesi günü yani bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Omar Colley'in durumu ise maç günü belli olacak.

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