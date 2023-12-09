Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala şok eden karar. Kadrodan çıkarıldı

Bu akşam deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Serdar Aziz derbi kadrosundan çıkarıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala şok eden karar. Kadrodan çıkarıldı

Sports Digitale'nin haberine göre, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı.

SERDAR AZİZ KADRODAN ÇIKARILDI
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan ve maça yetişip yetişmeyeceği netleşmeyen Serdar Aziz derbinin kadrosundan çıkartıldı.

DJIKU-SERDAR TANDEMİSİ TEHLİKELİ GELDİ
İsmail Kartal’ın bu kararı almasındaki sebebin sakatlıktan çıkan iki futbolcunun (Djiku-Serdar) savunma ikilisinde görev almasının risk olduğu düşüncesinin olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.

YERİNE SAMET AKAYDIN FORMA GİYECEK
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde stoper hattında Samet Akaydin'in ve Alexander Djiku'nun forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi bugün saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

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