Erden Timur yine büyük oynuyor. Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına teklif

Şimdiden yaz transfer dönemini planlamaya başlayan Galatasaray Real Madrid'in file bekçisi Lunin için harekete geçti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erden Timur yine büyük oynuyor. Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına teklif

Sabah’ta yer alan habere göre, son olarak Süper Lig’de Adana Demirspor’u kendi evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor.

Şimdiden yaz transfer sezonu planlayan sarı-kırmızılıların sezon sonunda gerçekleştirmek istediği ilk transfer ortaya çıktı.

ÖNCELİK KALECİ TRANSFERİ
Muslera’nın sözleşmesinin bu haziranda bitecek olması sebebiyle önceliği kaleci transferine ayıran Galatasaray yönetiminin Real Madrid’in file bekçisi Lunin’i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

YOĞUN ÇABA SARF EDİLİYOR
Yeni sezonda Lunin’i kadrosunda görmek isteyen sarı kırmızılıların, Real Madrid'i ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği öne sürüldü.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO
Real Madrid'in Lunin için 10 milyon Euro bonservis istediği, Cimbom'un ise 4 milyon Euro civarında bir rakam düşündüğü ise gelen haberler arasında.

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