Fenerbahçe'de derbi öncesi son dakika. İsmail Kartal tek tek anlattı

Fenerbahçe'de nefesler tutuldu, bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi karşılaşması için adeta seferberlik ilan edildi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kampta olan Sarı-Lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

62 yaşındaki çalıştırıcı, derbinin önemini vurgulayıp, "Çok kritik bir karşılaşma oynayacağız. Sizden ilk isteğim, sezon başındaki kazanma karakterinizi sahaya yansıtmanız. Maçın tansiyonu yüksek olacak. Rakibimiz yeni yönetimiyle, taraftar önünde çıkış arıyor. Zaman zaman sertlikler olacak, tribünlerden olumsuz tezahüratlar duyacağız. Tek yapmamız gereken sakin kalmak ve kendi futbolumuzu oynamak. Sizlere güveniyorum. Kazanalım ve yolumuza kayıpsız bir şekilde devam edelim" diye konuştu.