Beşiktaş Galatasaray maçının hakemini gizli görüşmeyle belirlediler. MHK Başkanı onu istedi TFF Başkanı balıklama atladı. Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Amanin mor goyun MELER gelir

Haydi de mor goyun MELER gelir

Aman dağları deler gelir

Haydi de dağları deler gelir

Sizleri duyar gibiyim. Kültürümüzün önemli parçası olan Türkü sözünden anladınız şifreyi.

Futbolumuzun geldiği nokta ortada.

Yorum yapmaya değmez!

Hafta sonu kritik derbi var. Beşiktaş, Hakemsaray’a adı çıkan Galatasaray’ı konuk edecek.

Doğal olarak maçın hakemi kim olacak. Zira artık sonuçları oyuncular değil, hakemler belirliyorlar.

Şöyle bir Riva’dan geçeyim dedim.

Ahhhh geçmez olaydım. Aynı tas, aynı hamam. Perdenin ardında bekledim. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi başbaşa vermişler.

İcraatları kötü olsa da, MHK başkanının soyadını seviyorum. İbanoğlu. İBAN diye bir şey ortada yokken, geleceği görüp bu soyadı alınmış. Takdir ettim.

Neyse konumuza dönelim, işte bu soyadı gibi mübarek başkan, derbi için yapay zeka kullanmayalım ricasında bulunmaz mı?

Aha gel şimdi burdan yak!

Gerçi hakem atamaları sözde yapay zeka ile yapılıyor malum.

Göz alıcı soyadına sahip başkan kimi mi önerdi! Kim olacak canım: Halil Umut MELER..

Gerekçesi çok. Ankara’da yaşanan olay sempatisini artırdı. Genç. İki kulüp atamaya ses çıkarmaz. Ortalık toz duman olmuş zaten.

Meler için fikir birliğine varıldı.

Geriye ne kaldı. Asıl önemli yer. VAR.. işte burası için kararsızlık var.

Var, avar..

Davar da diyesim geliyor ya, tövbe ya..tövbe.

Aklımızı aldınız!

Zira normal hakem mi, VAR hakemi mi atayalım konusu netleşmedi.

Şimdi sormak gerekmiyor mu?

Derbide işe yaramayan sözde yapay zeka ataması niye var?

VAR sistemi geldi sorunlar aynen kaldı. Hatta daha da arttı.

Yarı otomatik ofsayt sistemi kuruldu, net ofsayt pozisyonu görünmez oldu.

Vallahi eminim. Gol çizgisi teknolojisi gelse, olmayan gol verilir. Olan iptal edilir. Bu TFF ve MHK'ye ödül verilmeli!

Hem de öyle yılın değil. Yüz yılını teknoloji tanımaz ödülü.

Bu beceriksizlik, liyakatsızlık falan değil. Resmen art niyet kokuyor.

Hafta sonu ligin zirvesini belirleyecek olan maçta, göreceğiz MELER atamasını..

En iyisi şarkıya dönelim. Gülelim eğlenelim. Bir futbol zevkimiz vardı. Onu da, eziyete çevirdiniz..

Patlat bir şarkı çal bu gece.. diye gidelim.