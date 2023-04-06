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Şenol Güneş'ten flaş uyarılar

Beşiktaş, Giresunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularını uyardı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 20:17
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Beşiktaş Giresunspor maçına hazırlanıyor

Şenol Güneş'ten flaş uyarılar
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Beşiktaş, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 

İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Antrenmandan önce futbolcularını sahanın ortasında toplayan teknik direktör Şenol Güneş, uyarılarda bulundu. Güneş, Giresunspor maçının önemine değindi ve "Derbi maçlardan sonra bu tür karşılaşmalar daha tehlikeli olabiliyor. Rakibimizin mutlaka puana ihtiyacı olduğunu da unutmayalım. Fenerbahçe galibiyetinin anlam kazanması için puan kaybetmememiz gerekiyor" dedi.

Siyah beyazlılar, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (7 Nisan) saat 17.00’de yapacağı idmanla devam edecek.

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