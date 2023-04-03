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Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-2 mağlup etti, bir başka ezeli rakibi Galatasaray’a şampiyonluğun anahtarını verdi. Maçın ardından ise astrolog Rezzan Kiraz’ın seçim tahmini geldi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 10:33
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Beşiktaş kazandı akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi

Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
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Editör: Oğuz OK

Kamuoyunda yaptığı burç yorumlarıyla tanınan Kiraz, geçtiğimiz ay Süper Lig şampiyonluğu ile 14 Mayıs seçimleri için kehanette bulunmuştu.

Ünlü astrolog, “Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak.” demişti.



"YETER Kİ SEÇİMİ KAZANALIM"
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimali kendi evinde Beşiktaş’a kaybetmesiyle zora girdi. Lider Galatasaray’ın 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde taraftarlar Kiraz’ın tahmini sonrası, “Yeter ki seçimi kazanalım, bir yıl daha bekleriz” yorumları yapmıştı.

İşte Fenerbahçeli taraftarların yorumları...



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