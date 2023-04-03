Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi

Editör: Oğuz OK



Kamuoyunda yaptığı burç yorumlarıyla tanınan Kiraz, geçtiğimiz ay Süper Lig şampiyonluğu ile 14 Mayıs seçimleri için kehanette bulunmuştu.



Ünlü astrolog, “Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak.” demişti.







"YETER Kİ SEÇİMİ KAZANALIM"

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimali kendi evinde Beşiktaş’a kaybetmesiyle zora girdi. Lider Galatasaray’ın 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde taraftarlar Kiraz’ın tahmini sonrası, “Yeter ki seçimi kazanalım, bir yıl daha bekleriz” yorumları yapmıştı.



İşte Fenerbahçeli taraftarların yorumları...









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