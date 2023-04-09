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Beşiktaş Giresunspor maçı ilk 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten flaş karar

Beşiktaş Giresunspor maçı öncesi Şenol Güneş kararını verdi. İlk 11 belli oldu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 06:30
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Beşiktaş Giresunspor maçının kanalı. İlk 11. Güneş'ten flaş karar

Beşiktaş Giresunspor maçı ilk 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten flaş karar
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Beşiktaş, Süper Lig'de 28. hafta maçında bu akşam küme düşme tehlikesi yaşayan Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek galibiyet serisini sürdüren siyah beyazlı ekip, Giresunspor'u da yenerek üst üste 5. kez üç puan almaya çalışacak.

Beinsports 1'den naklen yayınlanacak ve 20.30'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesi merakla beklenen kararını verdi. Güneş'in savunmada Saiss'i görevlendireceği öğrenildi.

Siyah beyazlı takımın muhtemel 11'i şöyle:

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Redmond, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Cenk, Aboubakar.

Giresunspor'un ise sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: 

Ferhat, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Borja, Mejia, Görkem, Mert, Savicevic, Bajic.

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