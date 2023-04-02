Şenol Güneş'ten Saiss açıklaması. Mirza Şeker bildiriyor

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

"Geçmişten bugüne bir sürü derbi oynandı. Bugün de bir yenisi. Ezeli bir rekabet var. Bundan sonra oyuncularımız başrolü oynayacak. Senaryonun gerçeğe dönüşmesi için tüm oyuncular ellerinden geleni yapacak. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakibin iyi hocası, iyi oyuncuları var. Taraftarı heyecanlı, coşkulu. Onlar da, biz de daha yukarıyı istiyoruz. Kazanmak için iyi oyun ve ardından hak ettiğimizi istiyoruz."

"Rosier sahada iyi ama topa vururken boynunda sıkıntı var. Çekinerek oynuyor."

SAISS AÇIKLAMASI

"Saiss'in rahatsızlığından çok, moralsizliği var." diyen Güneş, "Kayınbiraderinin küçük çocuğu ölmüş. Kendisine bıraktım. Gitmesinin daha iyi olacağını söyledi. Üzüntü verici bir olay. Aile olayı. Aramızda olmamasına üzüldüm. Futbol bu. İşin bir tarafında hayat var. Bu maçlar her zaman oynanır. Saha içinde ne yapacağımıza bakacağız." dedi.