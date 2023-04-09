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Ahmet Nur Çebi'den flaş toplantı kararı. TFF'nin davetine verdiği cevap belli oldu

Ahmet Nur Çebi, TFF'nin toplantısına katılmama kararı aldı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 16:27
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Beşiktaş'tan flaş karar

Ahmet Nur Çebi'den flaş toplantı kararı. TFF'nin davetine verdiği cevap belli oldu
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Beşiktaş'ın, Gaziantep FK ve Hatayspor için alınan karar ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarının ardından TFF'ye tepkisi devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki tüm ekipleri çarşamba günü Riva'ya davet etti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise TFF'nin düzenleyeceği bu toplantıya katılmama kararı aldığı öğrenildi.

NELER YAŞANMIŞTI?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hafta içerisinde yaptığı açıklamada Gaziantep FK ve Hatayspor için alınan hükmen mağlubiyet kararının değişmeyeceğini ve kararın aynı şekilde uygulanmaya devam edeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından, Beşiktaş, Büyükekşi'yi taraflı olmakla suçlayan bir metin paylaşmıştı.

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