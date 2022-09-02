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Süper Lig'de zirveye çıkan Beşiktaş borsada da lider

Spor Toto Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, borsada da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 11:27
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Beşiktaş hem ligde hem borsada liderlik koltuğuna oturdu. Taraftar coştu, yatırımcısı kazandı

Süper Lig'de zirveye çıkan Beşiktaş borsada da lider
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçen ay yatırımcısına yüzde 20’nin üzerinde kazandırırken, spor hisseleri de pozitif seyrine devam etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri geçen ay yatırımcısını sevindirirken, Spor Toto Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 88,8 ile borsada da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Spor Toto Süper Lig’de mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, yeşil sahalardaki başarılı performansını borsada da sürdürdü. Beşiktaş aynı zamanda borsada Mart 2021’den bu yana en yüksek aylık kazancını elde etti.

Beşiktaş, geçen ay West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüp ayrıca Honda ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

Galatasaray Şubat 2020’den bu yana en yüksek aylık getirisini elde etti

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları da yüzde 53,1 ile Şubat 2020’den bu yana en yüksek aylık getiriyi elde etti.

Galatasaray, İngiltere temsilcisi Arsenal'den Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile 4 yıllığına anlaşıldığını, İtalya'nın Napoli takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Yatırımcısına Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 18,9, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 12,5 kazandırdı.

Fenerbahçe’nin hisse fiyatı, 64,50 lirayla rekor seviyeyi gördü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında 2-0 yendiği Austria Wien'i rövanş mücadelesinde 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı.

Yıl başından bu yana en fazla Fenerbahçe kazandırdı

Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yatırımcısını sevindirirken, Trabzonspor yatırımcısını üzdü.

Bu dönemde Fenerbahçe’nin hisseleri yüzde 112,4, Beşiktaş’ın hisseleri yüzde 99,3 Galatasaray’ın hisseleri yüzde 84,6 değer kazandı. Trabzonspor ise yatırımcısına yüzde 9,1 değer kaybetti.

Fenerbahçe piyasa değerinde tarihi zirveye ulaştı

Fenerbahçe, borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine ulaşarak rakiplerini geride bıraktı.

Ağustos ayında 6 milyar 275 milyon 332 bin liralık piyasa değeriyle tarihi zirveyi gören Fenerbahçe ağustos ayını 5 milyar 914 milyon 55 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Galatasaray’ın piyasa değeri de 3 milyar 585 milyon 600 bin lirayla tarihi zirveye ulaştı. Galatasaray ayı 3 milyar 207 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle bitirdi.

Ağustosu Trabzonspor 2 milyar 750 milyon lira, Beşiktaş da 2 milyar 16 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

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