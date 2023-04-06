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Beşiktaş ve Atletico Madrid'den dostluk maçı kararı

Beşiktaş ile Atletico Madrid dostluk maçı yapacak.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 18:06
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Beşiktaş ile Atletico Madrid maç yapacak

Beşiktaş ve Atletico Madrid'den dostluk maçı kararı
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Beşiktaş ile Atletico Madrid, geliri depremzedelere gitmek üzere 12 Nisan'da dostluk maçı yapacak.

"TÜRKİYE İÇİN HEP BİRLİKTE"
İspanyol devi Atletico Madrid'in sahibi ve CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'i arayarak iş birliği yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından iki kulüp arasında dostluk maçı yapılmasına ve yapılan maçın gelirinin de depremzedelere bağışlanması kararına varıldı.
Bunun için TFF ile de temasa geçildi. "Together for Türkiye", yani "Türkiye için hep birlikte" maçı, Vodafone Park'ta oynanacak.

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