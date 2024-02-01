Beşiktaş imzayı attırdı. Resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş imzayı attırdı. Resmen açıklandı
Beşiktaş, genç oyuncuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Kulübü'nün 18 yaşındaki kaleci Emir Yaşar'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde sürdüren profesyonel futbolcumuz Emir Yaşar'ın sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna kadar yenilendi. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emir Yaşar ile bir araya geldi. Aybaba, kulübümüzle sözleşme yenileyen Emir Yaşar’a yeni dönemde başarılar diledi."

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