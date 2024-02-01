Laporte öyle bir gol attı ki. Arap spiker kendinden geçti. Messi dondu kaldı

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Laporte öyle bir gol attı ki. Arap spiker kendinden geçti. Messi dondu kaldı
Evinde Inter Miami'yi ağırlayan Al-Nassr'da Laporte'nin golü şaşkınlık yarattı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen Riyad Kupası’nda Al-Nassr Inter Miami ile karşı karşıya geliyor.

Ronaldo’nun sakatlığı nedeniyle bulunmadığı Messi’nin ise yedek başladığı mücadele bu iki isim olmadan da futbol resitali izletiyor.

2. yarının devam ettiği maçta Al-nassr Inter Miami’yi 4-0 yenerken Al-Nassr’ın 4. Golü şaşkınlık yarattı.

Mücadelenin henüz 12. Dakikasında rakip kalecinin fazla açıldığını gören Laporte kendi sahasından kaleyi yokladı. Kalecinin yetişemediği top metrelerce öteden süzülerek fileleri havalandırdı.

Yaşanan bu gol sonrası yedek kulübesinden maçı izleyen Messi hayretler içinde kaldı.

Karşılaşmayı anlatan Arap spiker ise mest oldu.

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