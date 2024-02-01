Ahmet Çakar uyardı Büyükekşi dinlemedi. Hakemler kendi aralarında kavga etti

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar uyardı Büyükekşi dinlemedi. Hakemler kendi aralarında kavga etti
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin gerçekleştirdiği seçimde hakemler arasında kavga çıktı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi bugün toplandı

Seçimli olarak düzenlenen genel kurulda Başkanlık için B Klasman Yardımcı Hakemi Ferdi Karadoruk mevcut yönetim kurulu başkanı ve il gözlemcisi olan Adil Uçankan ve il hakemi İbrahim Tokmak başkanlık için aday olmuştu.

Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seçimde tansiyon bir anda yükseldi.

Divan Kurulu Başkanlığı için oylama yapıldığı sırada büyük çoğunluk Ferdi Karadoruk için oy versede sayıma itirazlar oldu ve kavga çıktı.

Kavganın başlamasından saatler önce sosyal medya hesabından Büyükekşi seslenip olaya müdahale etmesini söyleyen Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda, “TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi, Şu anda Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezinde İstanbul hakem derneğinin seçimi yapılıyor İl ve Bölgesel kurul üyeleri MHK üyesi ve hakemlik adına hiçbir katkı sunmayan Abdurrahman Arıcı, 300 kişilik hakem grubuyla kavgaya davet çıkarıyor Toplamda 900 kişilik İki grup kavgaya tutuşmak üzere MHK telefonlara cevap vermiyor, tüm kurullar seçime dahil olmuş görünüyor Sayın Başkan federasyonumuzu zor durumda bırakmaya çalışan bu gruba fırsat vermeyin Lütfen gerekli tedbirleri alın” demişti.

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