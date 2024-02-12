Beşiktaş Kayseri deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Fernando Santos'tan yeni transferlerle ilgili flaş karar

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Beşiktaş Kayseri deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Fernando Santos'tan yeni transferlerle ilgili flaş karar
Süper Lig'de 25. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Fernando Santos, ilk 11'i belirledi.

Beşiktaş, Süper Lig'de 25. hafta maçında Kayseri'de Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Kadir Sağlam.

Siyah beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson, Alex-Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Tayfur Bingöl ve Afrika Kupası'ndaki Masuaku yok.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Teknik direktör Fernando Santos, Kayseri'de sahaya süreceği 11'i belirledi.

Portekizli teknik adamın yeni transferler Ernest Muci ve Al-Musrati'yi de oynatacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert, Onur, Worrall, Colley, Zaynutdinov, Semih, Musrati, Gedson, Muci, Rebiç, Cenk.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın 11'i de şu şekilde:

Bilal, Kolovetsios, Carole, Ramazan, Hasan Ali, Arif, Kartal, Gökhan, Mehmet, Cardoso, Aylton.

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