Trabzonsporlu Pepe sevinçten yerinde duramadı! Afrika Kupası'yla böyle poz verdi

Nijerya ve Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Fildişi Sahili, Nijerya karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve kupaya uzandı.

Nijerya 38. dakikada W. Troost Ekong ile öne geçti

Fildişi Sahili, 62. dakikada Kessie ve 81. dakikada Sebastian Haller'in golleriyle geri döndü ve şampiyon oldu.

TRABZONSPORLU PEPE BÖYLE POZ VERDİ

Şampiyon Fildişi Sahili'nin kadrosunda bulunan Trabzonsporlu Nicolas Pepe, Afrika Kupası ile kamera karşısına geçti.

Sevinçten yerinde duramayan Pepe'nin zıpladığı ve poz verdiği görüldü.

Ayrıca şampiyon olan Fildişi Sahili'nde Süper Lig'den Gaziantep FK forması giyen Max Gradel,

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