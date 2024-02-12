Futbolcunun üzerine yıldırım düştü. Sahada hayatını kaybetti

Endonezya'da oynanan bir futbol maçında trajik bir olay meydana geldi.
Bandung City ile FBI Subang arasında dostluk maçı oynandı.
Bandung kentindeki Siliwangi Stadyumu'nda oynanan maçta 34 yaşındaki futbolcu Septian Raharaja'ya yıldırım çarptı.
Oyuncu yerde kalırken, takım arkadaşları futbolcunun yardımına koştu.
CANSIZ BEDENİ AMBULANSLA MORGA KALDIRILDI
Yıldırım düşmesi sonrası mücadele o anda sona ererken, sağlık ekipleri futbolcunun cansız bedenini ambulansla morga kaldırdı.
Raharaja'nın üzücü ölümü, futbol camiasını ve genel olarak Endonezya toplumunu derinden sarstı.
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