Afrika Kupası'nda şampiyon belli oldu. Nefes kesen final

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Afrika Kupası'nda şampiyon belli oldu. Nefes kesen final
2024 Afrika Uluslar Kupası Finali'nde Fildişi Sahili ile Nijerya karşı karşıya geldi.

2024 Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili ile Nijerya arasında oynanan final maçıyla sona erdi.

Kupayı Nijerya'yı 2-1 yenen Fildişi Sahili kazandı.

Nijerya, 38. dakikada William Troost-Ekong'un golüyle öne geçti.

Fildişi, 62. dakikada Frank Kessie'nin golüyle beraberliği sağladı.

81. dakikada sahneye çıkan Sebastian Haller topu filelere yolladı ve 90 dakikayı Fildişi 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne penaltılarda 6-5 üstünlük kuran Güney Afrika da turnuvayı üçüncü tamamladı.

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