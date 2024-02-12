Afrika Kupası'nda şampiyon belli oldu. Nefes kesen final

2024 Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili ile Nijerya arasında oynanan final maçıyla sona erdi.
Kupayı Nijerya'yı 2-1 yenen Fildişi Sahili kazandı.
Nijerya, 38. dakikada William Troost-Ekong'un golüyle öne geçti.
Fildişi, 62. dakikada Frank Kessie'nin golüyle beraberliği sağladı.
81. dakikada sahneye çıkan Sebastian Haller topu filelere yolladı ve 90 dakikayı Fildişi 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne penaltılarda 6-5 üstünlük kuran Güney Afrika da turnuvayı üçüncü tamamladı.