Salih Uçan attı fark 2'ye çıktı

Beşiktaş, Kayseri deplasmanında 42. dakikada Salih Uçan ile farkı 2'ye çıkardı.
Redmond'ın ceza sahası sol çaprazdan ortasını savunma kafa ile karşıladı.
Daha sonrasında top Salih'in önünde kaldı. Salih, penaltı noktasının sağından şutunu çekti, top uzak köşeden ağlara gitti.
KAYSERİSPORLU OYUNCULAR İTİRAZ ETTİ
Kayserisporlu oyuncular gol öncesi faul gerekçesiyle hakeme itirazda bulundular.
Hakem VAR'la konuştuktan sonra golü verdi.
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