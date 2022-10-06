Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku!

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber geldi. Son dakika haberine göre siyah-beyazlılarda Salih Uçan sakatlandı. 28 yaşındaki futbolcu, Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada; ''Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 8 maça çıka tecrübeli isim, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.