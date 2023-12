Hasan Arat'tan Genel Kurula değişim çağrısı: Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Beşiktaş’ın 35. Başkanının seçileceği olağanüstü seçimli genel kurul başladı.

BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Hasan Arat Genel Kurul'a seslendi.

Hasan Arat'ın konuşması şu şekilde:

"Değerli Beşiktaşlılar, hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer genel kurul üyeleri, ekranların başında bizi izleyen değerli Beşiktaşlılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bu güzel vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum"



"120 yıllık Beşiktaş, Balkan Savaşları'nda, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda sporcularını şehit vermiştir. Armamızdaki ay-yıldız milli mücadelede sporcularını kaybeden Beşiktaş'ın hak edilmiş bir onurudur. Ülkemizin göz bebeğidir Beşiktaş. Bu olağanüstü seçime kadar çok zaman kaybettik. 6 Ekim'den bu yana çok zaman kaybettik. Serdal kardeşim, 23 gün kala çıktı olabilir ama biz hazırlanıyoruz dedik. Beşiktaşlı asla pusuda durmaz! Bana 20 senedir nerede dedi? Benim formam orada duruyor. Oradaki müzede benim ay-yıldızlı formam duruyor. Biz kimseden icazet almadık."



"Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmayız dediler. Burada Hasan Arat, efsane sporcularımız Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba varken, iş insanlarımız varken Beşiktaş sahipsiz kalır mı? Siz kimi ibrada alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Dün neredeydiniz?"



"Değerli Beşiktaşlılar, bugün kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz. Kendi iradenizle bir devri sonlandırabilirsiniz. Bugün kendi iradenizle özlediğiniz Beşiktaş'ı geri döndürebilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur. Herkesin Beşiktaş'a borcu vardır"



"Beşiktaş, benim de oynadığım dönemde zor dönemler geçirdi. Ama arkasından onursal başkanımız Süleyman Seba geldi. Tesisleşen, futbolda öz kaynak sistemiyle rakiplerinin önüne geçen, futbolda rekorlar kıran Beşiktaş'ı tabii ki Beşiktaşlılar yönetecek"



"12.08.2023'te ne dedik? Süleyman Ağabey rahat uyu, bıraktığın emaneti almaya geliyoruz dedik. Süleyman Ağabey'in evi kayyumda, yönetimle birlikte o evi alacağız ve Süleyman Seba Müzesi yapacağız. Süleyman Ağabey evlatların emaneti almaya geliyor"



"Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek. Feyyaz Uçar, Samet Aybaba yönetecek. Altyapıya başkan yardımcımız Hüseyin Yücel 10 milyon euro tahsis etti. Samet Aybaba'nın emrine verdi. Kendisi Şan Ökten Tesisleri'ni yapacak ve kulübe hediye edecek. Şan Ökten yıkılırken siz buradaydınız!"



"Beşiktaş Spor Okulları, Almanya ve yurdumuzda her yerde yayılacak. Derneklerle koordineli bir şekilde yeni bir Beşiktaş sistemi kurulacak. Finansman modelimiz hazır. Beşiktaş'ı yaşayan insanlar var burada. Akatlar hazır. İletişim hazır. Biz yetkiyi bilenlere vereceğiz. Mikrofona her isteyen çıkıp konuşamayak. Beşiktaş değişecek artık."



"Burada iki tane yiğit var; Onur Göçmez, Mete Vardar. Onlar TFF'nin icabına bakacak. Merak etmeyin"



"Beşiktaş'ı yaşayan insanlar var burada. Akatlar hazır. İletişim hazır. Biz yetkiyi bilenlere vereceğiz. Mikrofona her isteyen çıkıp konuşamayak. Beşiktaş değişecek artık."



"Beşiktaşlılar, Beşiktaş Spor Koleji kurulacak. Olimpik branşlar, Olimpiyatlara sporcu hazırlayacak. Bizde olimpiyatlara giden sporcu yok. Basketbol, dün gece ne oldu, 15 bin kişiyle Fenerbahçe'yi yendik. Bahçeşehir ile birleşiyoruz, EuroLeague'ye katılacağız. Akatlar Spor Salonu'nu ikinci başkanım Hüseyin Yücel yapacak."



"Beyaz bir sayfa açılacak. Beşiktaş'ın köprüden önceki son çıkışı diyorsanız, söz sizde. Bu yol, Beşiktaşlıların yoludur. Bizim turuncu listemize oy verin. Allah Beşiktaş'ı ve güzel vatanımızı korusun. Saygılarımı sunuyorum"