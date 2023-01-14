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Şenol Güneş kararını verdi. Konyaspor maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'de Beşiktaş, bugün Konya'da Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş'in ilk 11 kararını verdiği belirtildi

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 07:55
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Beşiktaş Konya deplasmanında

Şenol Güneş kararını verdi. Konyaspor maçı 11'ini belirledi
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Süper Lig'de 19. haftada Beşiktaş, bugün Konya'da Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Wout Weghorst'un Manchester United'a transferiyle golcüsünü kaybeden Beşiktaş, buna rağmen kazanarak zirve yarışında şansını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya süreceği 11'i şu şekilde belirlediği öğrenildi:

Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Redmond, Souza, Necip, Gedson, N’Koudou, Cenk.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele 16.00'da başlayacak. Maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Konyaspor'un muhtemel 11'i de şöyle:

Erhan, Adil, Guilherme, Francisco, Ahmet, Hadziahmetovic, Endri, Oğulcan, Michalak, Amilton, Diouf.

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