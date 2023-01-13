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Ceyhun Kazancı Beşiktaş'ın istediği ismi açıkladı: Teklif yapacağız

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 19:32
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Beşiktaş'ın peşinde olduğu futbolcu ortaya çıktı

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'ın istediği ismi açıkladı: Teklif yapacağız
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Beşiktaş'ta Weghorst'un Manchester United'a gitmesinin ardından Aboubakar transferine son nokta koyulmaya hazırlanılırken, sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan önemli bir açıklama geldi.

Ceyhun Kazancı, Rus basınına orta saha oyuncusu Dmitri Barinov için harekete geçtiklerini açıkladı ve "Barinov yakından takip ettiğimiz isimlerden birisi ve yakın zamanda Lokomotiv Moskova'ya teklif yapacağız" ifadelerini kullandı.

Barinov'un menajeri Pavel Banatin de Rus basınına "Evet, doğru Beşiktaş Dmitri'nin transferiyle ilgileniyor. Satın alma opsiyonlu kiralık ve bonservisi için görüşmeler var. Ancak görüşmelerin hangi aşamada olduğunu kulüpten öğrenebilirsiniz" dedi.

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