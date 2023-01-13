Beşiktaş Aboubakar'la anlaştı

Beşiktaş'ta Wout Weghorst ile yollar ayrıldı. Yıldız oyuncu Manchester United ile sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gitti. Weghorst sonrası gözler Aboubakar transferine çevrilirken, siyah-beyazlı yönetim Kamerunlu yıldızla her konuda el sıkıştı. Skorer, anlaşma ile ilgili bilgilere ulaştı.

Skorer'in haberine göre Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un Manchester United'a transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Hollandalı oyuncunun gidişinin ardından siyah-beyazlıların gündemine Al-Nassr'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar geldi. Kamerunlu yıldızla her konuda anlaşmaya varıldı.

WEGHORST 3 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Burnley Kulübü, Weghorst için Beşiktaş’a erken fesih tazminatı olarak net 3 milyon euro ödeyecek. Manchester United’ın karşılayacağı bu para Burnley tarafından Kartal’a gönderilecek. Beşiktaş’ın yıllık ücreti 2.8 milyon euro olan Weghorst’a şimdiye kadar 1.5 milyon euro ödediği öğrenildi.

Hollandalı golcünün 100 bin euro tutarındaki bonuslarının yanı sıra 550 bin euroluk prim alacağını da bıraktığı ifade edildi. Weghorst takımda kalsaydı sezonun kalan bölümü için yaklaşık 1.5 milyon euro daha kazanacaktı.

3. ABOUBAKAR DÖNEMİ BAŞLIYOR! ANLAŞMA TAMAM

Weghorst'un ayrılık kararı sonrasında Beşiktaş forvet transferinde gaza bastı. Daha önce 2 kez takıma katılan Vincent Aboubakar için kollar sıvandı, kesenin ağzı açıldı. Siyah- Beyazlılar, Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Kamerunlu oyuncuyla her konuda el sıkıştı.

KAYSERİSPOR MAÇINA YETİŞECEK

Skorer’in edindiği bilgiye göre; Kamerunlu yıldızın Al-Nassr ile fesih görüşmelerinde sona geldiği ve siyah-beyazlıların Aboubakar ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte Vincent Aboubakar kısa süre içinde İstanbul’a gelerek Beşiktaş’a imza atacak.

Beşiktaş’ın Vincent Aboubakar’ı Kayserispor maçına yetiştireceği öğrenildi. Aboubakar, Beşiktaş’ın Weghorst’tan elde ettiği 3 milyon eurodan daha az bir yıllık ücret alacağı öğrenildi.