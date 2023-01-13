Şenol Güneş'ten flaş karar. Beşiktaş'ın Konyaspor kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktörü Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlı takım Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Konya’ya hareket etti.
Şenol Güneş'in belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
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