Şenol Güneş'ten flaş karar. Beşiktaş'ın Konyaspor kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktörü Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Konya’ya hareket etti.

Şenol Güneş'in belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: