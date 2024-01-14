Beşiktaş kötü haberi duyurdu. Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Karagümrük’e karşı oynanan maçın 15. Dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Amiz Hadziahmetovic’in son durumu belli oldu.

Siyah-beyazlılar oyuncunun durumuna dair yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır, oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Sercan Dikme'nin haberine göre ise yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle 6 ay boyunca forma giyemeyecek.