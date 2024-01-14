ALG Spor Galatasaray maçında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Tekmeler havada uçuşmuş!

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Bahar Yıldırım
ALG Spor Galatasaray maçında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Tekmeler havada uçuşmuş!
ALG Spor ve Galatasaraylı futbolcular birbirlerine girdiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Tarih 23 Aralık 2023. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. hafta karşılaşmasında Gaziantep ekibi ALG Spor sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti.
Ev sahibi ekip maçı 4-1 kazanırken bitiş düdüğüyle birlikte yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
İddiaya göre ALG Spor'dan Andrijana Trisic maç sonunda Galatasaray yedek kulübesine doğru koşup hareket yaptı. Buna öfkelenen Sarı-Kırmızılı futbolcular, Trisic'e saldırmak istedi. Saha içi bir anda karışırken, olaylar uzun süre devam etti.
Maçı anlatan spikerin "Bir tekme var Galatasaraylı futbolcudan. Elmas çılgına döndü adeta" dediği duyuldu.
Olayların ardından iki kulüp TFF Disiplin Kurulu'na sevk edildi. ALG Spor oyuncusu Andrijana Trisic'ten savunma isterken, Manyima Stevelmans'a 1 maç ceza verildi. ALG Spor'a 1 maç seyircisiz oynama, Galatasaray'a da 10 bin TL para cezası verildi.
ALG Spor'dan verilen cezaya tepki gösterildi: "Galatasaray karşılaşmasında yaşanan olayların çıkış sebebi maç görüntülerinde de göründüğü gibi Galatasaray teknik ekibi ve futbolcularının aşırı tahrik içeren hareketleridir. Kulübümüze verilen bu karara itiraz edilmiş fakat yaptığımız itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiştir. Kulübümüze yapılan bu büyük haksızlığı kınıyor siz değerli taraftarlarımıza yarın saat 14:00'da oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasını stattan izletememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yapılan bu haksızlığın takipçisi olacağız."

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