Giresun'da Beşiktaş'taki dengeleri değiştirecek detayı açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Giresun'da alınacak sonuç "Tamam mı, devam mı" sorusunun cevabı olacak bence.

Sadece teknik direktör Valerien Ismael'le ilgili değil bu soru. Beşiktaş'ın yarıştaki durumu için de geçerli.

3 haftadır kazanamıyor siyah beyazlı takım. Kazanamamak alışkanlık haline gelmek üzere. Gelirse çok fena. Çorap söküğü gibi devamı da gelebilir. Beşiktaş erkenden ligdeki yarışa havlu atabilir Giresun'daki sonuca göre.

Bir teknik adam maç içinde en fazla yüzde 30 etkili olabilir. Ama Valerien Ismael'in etkisi çok fazla. Bu etki de olumsuz oluyor hep. Tercihleri, oyuncu değişiklikleri, sık sık değiştirdiği dizilişleri, taktiği! Bir de takıma bir katkısı olsun değil mi? Olmuyor. Hep tam tersi.



İşte bu akşamki maç onun için Beşiktaş açısından çok önemli.

Valerien Ismael bu sezona çok iyi başlamasına, takıma da çok katkı sağlamasına rağmen zaman zaman Salih Uçan'ı saçma sapan bir şekilde oyundan almıştı. Bu kez buna mecbur kalmayacak! Çünkü sakat Salih; oynamayacak. Kadroda yok.

Bakalım bu durumda Ismael ne yapacak? Çünkü Salih aynı zamanda Türk olduğu için 8+3 kuralına göre kadroda taşlar yerinden oynayacak.

Bu durumda sezonun iyilerinden Masuaku'ya kulübe yolu gözükecek gibi. Peki yerine Tayfur Bingöl mü oynayacak, yoksa Umut Meraş mı? İşte bu tercih çok önemli. Bakalım hangisini seçecek? Bu seçim bence maçın skorunu etkileyebilecek önemli bir detay.



Giresunspor da iddialı hazırlanıyor maça. Ligde bulundukları konuma göre galibiyet için oynayacaklar sanırım. Ancak Beşiktaş'ın hücumda etkisini bildikleri için kabak çiçeği gibi açılmayacaklardır. Dalından koparıldıktan bir süre sonra kapanan kabak çiçeği misali kapalı bir savunmayla maça başlayacaklardır.

İşte bu durumda maçın gidişine Beşiktaş'ın forvetinin becerisi karar verecektir.



Gördüğüm şu: Beşiktaş kazanıp da gelirse durumu bir süre daha böyle devam edecektir. Ya yenilirse? İşte o zaman Ahmet Nur Çebi'nin "Valerien'in arkasındayım" sözü de bazı şeylerin değişmesine yetmeyecektir.