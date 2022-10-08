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Beşiktaş'ta Josef de Souza krizi

Beşiktaş'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcu, ülkesinden gelen teklife sıcak bakıyor. Yönetimin ise en azından bir yıl daha kalmasını istediği belirtildi

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 09:33
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Josef de Souza gitti, gidiyor

Beşiktaş'ta Josef de Souza krizi
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Beşiktaş'ın ligin 5. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçta sahaya atlayan bir taraftar Salih Uçan ve Cenk Tosun'a saldırmıştı.

Uçan tekme atan taraftara Josef de Souza engel olmuş ve etkisiz hale getirmişti. 

Ancak bu hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Josef'e PFDK da bir maç ceza vermişti.

Bu cezaya tepki gösteren Brezilyalı futbolcu sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağını belirtmişti.

Josef'in bu kararı ülkesi Brezilya'da da geniş yankı buldu. Harekete geçen Geremio Kulübü, Josef'e talip oldu. Josef de bu teklifi yönetime ileterek gitmek istediğini bildirdi.

Ancak yönetim Josef'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmak istediği ifade edildi.

Siyah beyazlı yönetim Brezilyalı futbolcunun en azından bir yıl daha kalmasını istiyor. Hatta Josef'e futbolu bıraktıktan sonra teknik kadroda görev de teklif edileceği ileri sürüldü.

Beşiktaş yönetiminin ligin devre arasından önce bu krizi bitirmek istediği bildirildi.

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