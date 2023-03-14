﻿Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu. Dikkat çeken açıklama

Beşiktaş Kulübü, "İstanbulspor Maçı Biletleri Hakkında Bilgilendirme" başlığı adı altında bir açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında, 18 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta İstanbulspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın biletleri, yarın (15 Mart) saat 11.00’de satışa sunulacak.

İstanbulspor maçında, 162 numaralı locada bulunan koltukların bilet satışı yapılacaktır.

162 numaralı loca koltuklarından bilet satın alacak taraftarlarımıza, maçtan sonra kendileri ile iletişime geçilerek futbolcularımızın imzalayacağı Beşiktaş forması hediye edilecektir.

Bilet satışlarına ilişkin detaylar, aşağıdaki gibidir.

Biletimi nereden satın alabilirim?

Biletinizi passo.com.tr ve Passo Akıllı Telefon Uygulaması üzerinden satın alabilirsiniz.

Kaç adet bilet satın alabilirim?

Bir kişi kendisi ile birlikte toplam iki kişi adına (2 adet) bilet satın alabilir.Bilet satın alınacak tüm taraftarlarımızın passolig kart sahibi olması gerekmektedir.

Passolig kartım henüz elime ulaşmadı, maça nasıl girerim?

Passolig kartınız henüz elinize ulaşmadıysa tek maçlık geçiş kartınızı Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nden teslim alabilir ya da akıllı telefonunuzdan Passo uygulamasını indirerek stadyuma giriş yapabilirsiniz.

Kombinemi sezon içerisinde kaç maç transfer etme hakkım var?

Kadın ve öğrenci taraftarlarımızla Doğu Üst ve Kuzey Üst tribünlerinden kombinesi olan taraftarlarımızın 2022-2023 sezonu içerisinde 3 maç ile sınırlı transfer hakları bulunmaktadır. Diğer kategorilerden kombinesi olan taraftarlarımızın 2022-2023 sezonu içerisinde 6 maç ile sınırlı transfer hakları bulunmaktadır.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarına gelemeyecek kombine sahipleri kombinelerini sadece maçlık olarak Kulübümüze devredebileceklerdir. Kulübümüze devredilen koltuğun satılması durumunda ilgili maçın bilet ücretinin %47’lik bölümü kombine sahibinin Passolig hesabına aktarılacaktır. Aktarılan ücret, bir sonraki sezonun kombine yenilemesinde indirim olarak kullanılabilir.

Kombine transfer hakkım doldu, ne yapabilirim?

Kombine transfer hakkını dolduran taraftarlarımız, gidemeyecekleri her bir karşılaşma için kombinelerini kulübümüze devredebilirler.

Maça gidemeyeceğim kombinemi nasıl değerlendirim?

Maça gidemeyecek taraftarlarımız, kombinelerini Kulübümüze devredebilirler. Devredilen kombinenin Kulübümüz tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin %47’si parapuan olarak Passo hesabınıza aktarılacaktır. Biriken parapuanları 2023-2024 sezonu kombine yenilemesinde indirim avantajı sağlamaktadır. Devir talebinin onaylanması için Kulübümüz tarafından satışa sunulan aynı kategori koltukların tükenmesi gerekmektedir.

Gazi-Engelli Tribün bilet talebini nasıl yaparım?

Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.

Biletler, Vodafone Park Gazi-Engelli Tribünü kapasitesiyle sınırlı olduğundan yarın (15 Mart) saat 11.00 itibariyla yapılacak talepler, sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.

Vodafone Park Gazi-Engelli Tribünü biletlerinden faydalanacak taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir.

* Gazi taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.

Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında tribün kapatma cezası alan bloklar

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) 9 Mart 2023 tarihli toplantısında; 5 Mart 2023 tarihinde Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle bir maçlık tribün kapatma cezası verilmiştir. MKE Ankaragücü karşılaşmasını SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 408, GÜNEY ALT TRİBÜN 121, 123, GÜNEY ÜST TRİBÜN 423 numaralı bloklarda seyreden taraftarların Passolig kartları bir maç süreyle engellenmiş olup, İstanbulspor karşılaşmasını tribünden seyredemeyeceklerdir.

Bilet Fiyatları

Loca 162: 4.000TL

VIP 100: 2.350TL

VIP 101-126: 1.950TL

1. Kategori: 790TL

2. Kategori. 720TL

3. Kategori: 580TL

4. Kategori: 510TL

5. Kategori: 470TL

Kapalı Üst: 430TL

6. Kategori: 380TL

7. Kategori: 190TL

8. Kategori: 180TL