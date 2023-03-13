﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam

Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maça damga vuran anlardan biri de Başakşehirli Januzaj'ın gördüğü kırmızı karttı.

Peki bu kırmızı kart doğru muydu, yanlış mı?

Televizyonların iddialı iki ismi, eski hakemler Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar, Sabah gazetesinde alt alta yer alan köşelerinde birbirlerine ters düştü. Biri karara doğru derken, diğeri yanlış olduğunu ileri sürdü.

Erman Toroğlu, yazısının bir bölümünde kartla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı kart demek; infaz demek. Bir takımı 10 kişi bırakıyorsun. Eğer netse 'Tamam.' Ama 'Acaba' varsa o takıma yazık oluyor. Mesela dün gece olduğu gibi… Januzaj'ın ayağı kaydı, kendini durdurma ve toparlama şansı yoktu. Rakiple çarpıştı. Hakem görüyor, pozisyona avantaj uyguluyor ama sonra VAR diyor ki; "Gel bir bak." Sonra kırmızı çıkıyor. Mete Kalkavan'ı FIFA yaptılar, yurt dışında hem de alt kademede bütün idare ettiği maçlarda kötüydü. FIFA buna maç vermemeye başladı. Hem de çok altlardan. Federasyon da mecburen FIFA kokartını aldı ama hâlâ maç yönetiyor."

Ahmet Çakar'ın yazısının bir bölümü ise şöyle:

"Karşılaşmanın en kritik anı Başakşehirli Januzaj'ın gördüğü kırmızı kart. Bence karar doğru. Her ne kadar oyuncunun ayağı kaysa da tabanı sert bir şekilde Fernandes'in kaval kemiğine geliyor. Kırmızı kart doğru."



