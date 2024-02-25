Beşiktaş maçında görüntülendi. Uzun süredir ortalarda yoktu

İstanbulspor ile Beşiktaş saat 19.00'da başlayacak maçta Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadelenin start almasına kısa bir süre kala kameralarımıza uzun zamandır ortalarda gözükmeyen bir isim takıldı.
19 Aralık 2023 tarihinde Trabzonspor ile oynadıkları maçta hakem kararına tepki gösterip takımını sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tribündeki yerini aldı.
Locada tek başına direğe yaslanıp çayını yudumlarken görüntülenen Başkan Sarıalioğlu daha sonra protokol tribününe inip Beşiktaş yönetimiyle bir araya geldi.
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