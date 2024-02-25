Beşiktaş ikinci golü atınca Ahmet Çakar ve Vahap Beyaz'ın kulakları çınladı

İstanbulspor deplasmanında skoru 2-0'a getiren Beşiktaş, galibiyete bir adım daha yaklaştı.

Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki Siyah-Beyazlı taraftarlar da farkın ikiye çıkmasıyla birlikte iyice keyiflendi.

Yaptıkları tezahüratlarla takımlarına tam destek veren Siyah-Beyazlılar; Muçi'nin golünün ardından maziye gönderme yaptı.

O meşhur tezahüratı söylemeye başlayan Siyah-Beyazlılar, Ahmet Çakar ve Vahap Beyaz'ın kulaklarını çınlattı!

Siyah-Beyazlılar ayrıca Süper Lig'in 28. haftasında konuk edecekleri Galatasaray aleyhine de tezahürat yaptı.