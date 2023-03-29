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Ankaragücü maçında Beşiktaşlı oyuncuya tekme atan sanığın cezası belli oldu

Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya girip Beşiktaşlı oyuncuya tekme atan sanığın cezası belli oldu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 18:11
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Beşiktaş maçında tekme atanın cezası belli oldu.

Ankaragücü maçında Beşiktaşlı oyuncuya tekme atan sanığın cezası belli oldu
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Geçen yıl Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından sahaya girip Beşiktaşlı oyunculara tekme atan sanık, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Berkay Ö. ve taraf avukatları katıldı.

MAHKEME CEZAYI ERTELEMEDİ
Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Berkay Ö'nün 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığı kasten yaralama suçundan da 5 ay hapisle cezalandıran mahkeme, 1 yıl 8 aylık cezayı ertelemedi ve tedbire çevirmedi.

FUTBOLCULARA TEKME ATMIŞTI
Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında 4 Eylül 2022'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğünün ardından kale arkası tribününden atlayarak sahaya giren Berkay Ö, Beşiktaşlı futbolculara tekme atmıştı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Berkay Ö. hakkında 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açmıştı. (AA)

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