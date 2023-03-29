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Jorge Jesus'tan flaş karar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Beşiktaş derbisi öncesi kararını verdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 07:11
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Jesus'tan Beşiktaş planı

Jorge Jesus'tan flaş karar
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Fenerbahçe, 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
 
Teknik direkt Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. 

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
 
Taktik antrenmanını sık sık kesen Jesus, futbolcularına uyarılarda bulundu.

Portekizli teknik adamın Beşiktaş maçının taktiğini belirlediği, oyuncularını da bu yönde uyardığı öğrenildi.

Buna göre oyuncularından orta alanda bol pas yapmalarını isteyen Jesus'un Beşiktaş'ın sağ ve sol bekinin sık sık ileri çıktığını belirterek, kanat ataklarıyla sonuca gitmeyi planladığı belirtildi.

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