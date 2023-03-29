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'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı

Kulupler Birliği'nin bugün saat 14.00'teki toplantısı merakla beklenirken sosyal medyada Bülent Uslu'nun yaptığı bir paylaşım gündem oldu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:45
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Yeni puan durumunda Beşiktaş 3. sıraya çıkıyor

'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Süper Lig’den çekilen 2 kulübün bu sezonki tüm maçlarının oynanmamış sayılması talebi, bugün Kulüpler Birliği toplantısında oylamaya sunulacak.

Saat 14.00’te Maslak’ta gerçekleştirilecek olan toplantıda başkanlar, Çebi’nin fikriyle ilgili olarak görüş bildirecek.

Çıkacak sonucun toplantı sonrasında açıklanması ve kararın TFF’ye iletilmesi planlanıyor.

Spor yazarı Bülent Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

İşte Uslu'nun o paylaşımı:

Gaziantep FK ve Hatayspor maçları sayılmadığında güncel puan durumu:

Galatasaray - 51 P (22 maç) Fenerbahçe - 48 P (22 maç) Beşiktaş - 48 P (23 maç)

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