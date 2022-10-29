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Beşiktaş Emlakjet'e Tofaş çarptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Tafaş, sahasında Beşiktaş Emlakjet'i 80-72 mağlup etti.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 23:23
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Beşiktaş potada mağlup

Beşiktaş Emlakjet'e Tofaş çarptı
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Beşiktaş Emkajek, Bursa'da yenildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta maçında Tofaş'la karşılaşan siyah beyazlı takım 80-72 mağlup oldu.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Çağlar Özkan

TOFAŞ: Emre Tanışan 3, Tevfik Akdamar 8, Berk İbrahim Uğurlu 6, McIntyre 9, Okhaifoede 9, Toure 12, Juan Gray 17, Milaknis 16

Beşiktaş Emlakjet: Usher 9, Furkan Haltalı 9, Yağız Aksu, Okben Ulubay 22, Orelik 5, Burak Can Yıldızlı, Rich 6, Mooney 17, McCormack 4

1. Periyot: 15-21

Devre: 36-46

3. Periyot: 66-67

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