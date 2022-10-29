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Beşiktaş'ın Stadının ismi Atatürk olsun. Beşiktaş'a da Atatürk ismi yakışır. Dünya'daki hiçbir para Atatürk isminin değerine yaklaşamaz

Gürel Yurttaş'tan büyük öneri. Haydi ANÇ Stada en büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ismini vermek için harekete geç.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 11:55
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Beşiktaş'ın Stadının ismi Atatürk olsun. Dünya'daki hiçbir para Atatürk isminin değerine yaklaşamaz. Beşiktaş'a da Atatürk ismi yakışır. Gürel Yurttaş'tan büyük öneri

Beşiktaş'ın Stadının ismi Atatürk olsun. Beşiktaş'a da Atatürk ismi yakışır. Dünya'daki hiçbir para Atatürk isminin değerine yaklaşamaz
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Bazı değerler vardır, parayla ölçemezsiniz.

Dünyadaki bütün dolarları, euroları yığsanız o değere ulaşamazsınız.

Türkiye'de o değerin adıdır Atatürk.

Ne yaparsanız yapın yanına bile yaklaşamazsınız.

Maalesef yıllardır Atatürk'ün adının verildiği yerlerin değiştirildiğini görüyoruz.

Stadlardan ismi silindi.

Atatürk Havalimanı bitti. Yenisine adı verilmedi.

Daha pek çok yerden kaldırıldı ama gönüllerdeki yeri hep daha genişledi, büyüdü.

Bugün Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasını okudum. "Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 28.10.2022 (bugün) tarihinde gönderilen ihtarname ile Sözleşmenin, ilk dönemin sona ereceği 2022/2023 sezon sonu itibariyle geçerli olmak üzere feshedildiği bildirilmiştir" deniyor açıklamada.

Yani Vodafone adı zorunluluk olmaktan çıkıyor öyleyse.

Peki ne olacak?

Yeni bir sponsorun mu adı konulacak?

Hangi sponsor hangi parayı verirse versin; yukarıda dediğim gibi Atatürk değerine ulaşamaz, ulaşamayacak. Yanına bile yaklaşamayacak.

Onun için diyorum ki;

Beşiktaş'a Atatürk yakışır.

Sayın Ahmet Nur Çebi. Yöneticiler.

Sizin de ne kadar Atatürkçü olduğunuzu biliyorum.

Beşiktaş camiasının da öyle.

Atatürk'ün adı silinirken yurdun dört bir yanındaki stadlardan... 

Haydi "Atatürk" deyin Beşiktaşlının mabedine.

"Beşiktaş Atatürk Stadı." Nasıl da yakıştı.

Size de yakışan budur. İsterseniz anket yapın, Çarşı'da bir dolaşın. Bütün Beşiktaşlıların tek tek kapısını çalın.

Alacağınız cevap bellidir.

Türkiye'nin, Beşiktaş'ın ışığıdır Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Kurtarıcımızdır, yol gösterenemizdir, en büyük değerimizdir.

Yapın bunu. Yapın da tarihe geçin. İster her sene şampiyon yapın Beşiktaş'ı, isterse Avrupa'da zirveye taşıyın.

Hiçbiri bundan daha değerli değildir. Yapın da tarih sizi silinmemek üzere altın harflerle yazsın.

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ANKARALI OLARAK
29.10.2022 12:22
"ATATÜRK STADI" EFENDİ BJK.  
 
Abbas
29.10.2022 12:19
Boşverin bu ülkede yok olsa da Dünyada sonsuza kadar kalır, üzülmeyin, biz değerini bilmesek de , dünya bilir  
 
Hasan Durmuş
29.10.2022 12:14
Stadın adı ATATÜRK STATYUMU olsun. Bir Fener Bahçeli olarak önerimdir. Beşiktaş A hayırlı olsun.  
 
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