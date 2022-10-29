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Beşiktaş'tan dünyayı kıskandıran kutlama

Beşiktaş'ta Cumhuriyet'in 99.yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 22:05
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Beşiktaş büyük bir coşkuyla Cumhuriyet'in 99.yılını kutladı

Beşiktaş'tan dünyayı kıskandıran kutlama
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120 yıllık tarihiyle ülkenin köklü, Avrupa’nın da ender kulüplerinden birisi olan Beşiktaş, Cumhuriyet'e ve Atatürk'e yaraşır etkinliklerle “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”nı kutladı. Kutlamalara, 50 bine yakın Beşiktaş taraftarı ve vatandaşlar katıldı.   
 

ÜLKEDE BİR İLK: ATATÜRK HOLOGRAM TEKNOLOJİ İLE 10.YIL NUTKU'NU OKUDU

Vodafone Park’ın, Dolmabahçe tarafına bakan terasında gerçekleşen ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hologram teknolojisiyle “10. Yıl Nutku”nu bizzat okuduğu özel etkinlik; kutlamaların en anlamı bölümünü oluşturdu. 

Beşiktaş'ın kuruluş yılını sembolize etmek için Saat tam 19.03’te gerçekleşen Motive konserinin ardından, Ata’mızın hologram teknolojisiyle 10. Yıl Nutku’nu okuması etkinliği gerçekleşti. Ülkemiz için bir ilk olan bu etkinlik, on binlerce insanı coşturdu. 

Beşiktaş'ın Cumhuriyet kutlamaları, 50 bine yakın Beşiktaş taraftarı ve vatandaşın, Ağaçlı Yol’dan, Barbaros Meydanı’na yürüyerek; Beşiktaş Belediyesi tarafından organize edilen grup Duman’ın konserine katılmasıyla ile sona erdi.  

AHMET NUR ÇEBİ: “BJK olarak, 20 yaşımızdan beri Cumhuriyetiz… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı, Ata’mızın evinde, evimizde; bizzat Ata’mızın Nutuk’u okumasıyla kutlamaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz.”

Kutlamalarla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı, Ata’mızın evinde, mabedimizde; bizzat Ata’mızın 10. Yıl Nutkunu okumasıyla kutlamaktan büyük onur ve gurur duyduk. BJK olarak, 20 yaşımızdan beri Cumhuriyetiz… Atamızın gösterdiği yoldan yürüyoruz ve sonsuza kadar yürüyeceğiz…

120 yıllık geçmişimizle ülkemizin en köklü spor kulübü olarak, Cumhuriyetimizin ruhunu, bizzat Ata’mızla beraber kutlamak istedik. Bu anlamlı görevi coşkuyla, on binlerce vatandaşımızın katılımıyla yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. Ayrıca Beşiktaş JK kulübü başkanı olarak, şahsım ve Yönetim Kurulum adına; tüm taraftarlarımızın ve tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyorum.” dedi.

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