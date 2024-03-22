Beşiktaş resmi imzayı açıkladı

Kaynak: Beşiktaş
Beşiktaş resmi imzayı açıkladı
Beşiktaş Kulübü; genç futbolculardan Fahri Kerem Ay ile sözleşme imzaladı.

Samet Aybaba önderliğinde altyapıya çok daha fazla önem vermeye başlayan Beşiktaş; geleceğin yıldız adaylarıyla profesyonel sözleşme imzalamaya devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar bu kez de Fahri Kerem Ay'a imza attırdı.

Kulüp resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı:

"2019 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren Fahri Kerem Ay ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay'a başarılar diledi. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fahri Kerem Ay'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan Fahri Kerem Ay, Beşiktaş U19 takımıyla 14 maçta boy gösterdi, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

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