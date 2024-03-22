Süper lig'de bu sezon en çok koşan futbolcu kim? İşte herkesi şaşırtan o isim

Süper Lig'de geride kalan ilk 30 haftada saha içerisinde en çok mesafe kat eden futbolcu Fenerbahçeli Dusan Tadic oldu. Sırp yıldız, 311.557 metrelik mesafeyle ligdeki tüm oyuncuları geride bıraktı.

SportBase'in yayınladığı araştırmaya göre; Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Süper Lig'de geride kalan 30 haftada en çok mesafe kat eden futbolcu oldu.

Sırp oyuncu, 311.557 metrelik mesafe kat etti. Onu Kasımpaşa'dan Aytaç Kara 311.125 metre ile takip etti.

Listenin 3. basamağında yine bir Fenerbahçeli olan Ferdi Kadıoğlu yer aldı. Ferdi toplamda 308.142 metre mesafe kat etmeyi başardı. Listenin sonraki basamaklarında ise Haris Hajradinovic (303.763 metre) ve Adam Buksa (294.035 metre) yer aldı.