Beşiktaş Rıza Çalımbay'ı aradı konuşamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Rıza Çalımbay'ı aradı konuşamadı
Beşiktaş'ın teknik direktör Rıza Çalımbay'ı görevden alındıktan sonra aradığı, ancak görüşemediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın görevinden alınmasından sonra teknik direktör Rıza Çalımbay'ı aradığı, ancak telefonun açılmadığı ortaya çıktı.

Rıza Çalımbay, Ahmet Nur Çebi yönetiminin son günlerinde Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Ancak Hasan Arat yönetiminin göreve gelmesinin ardından 2 hafta sonra görevine son verilmişti.

Rıza Çalımbay yönetiminde Beşiktaş, Süper Lig'de 4 maçta 2 galibiyet 2 yenilgi almıştı.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın basın toplantısının ardından Rıza Çalımbay'ı telefonla aradığını söyledi.

Uçar, birkaç kez aramasına rağmen Çalımbay'ın telefonunu açmadığını da vurguladı.

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