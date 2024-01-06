Beşiktaş'ta son çare 'Kurtar bizi Lucescu.' Eren Bozdaş yazdı

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Beşiktaş'ta son çare 'Kurtar bizi Lucescu.' Eren Bozdaş yazdı
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un son anda yan çizmesinden sonra rota mecburen Mircea Lucescu oldu.

Eren Bozdaş- YENİÇAĞ

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışlarında rota Lucescu'ya döndü.

Fransız Bruno Genesio'nun yıllık 3.5 milyon euro istemesiyle şoke olan siyah beyazlı yönetim, listesindeki diğer isim olan Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'a yönelmiş, hatta anlaşma bile sağlanmıştı.

Ancak Hollandalı'nın "İlle de 3 yardımcımı isterim" diye tutturması krize yol açtı. Çünkü 3 yardımcı da çeşitli kulüplerde çalışıyordu ve sözleşmeleri sürüyordu.

Bunun üzerine Giovanni van Bronckhorst da en az sezon sonuna kadar rafa kaldırıldı.

Yönetim takımı tecrübesiyle Mircea Lucescu'nun toparlayabileceği görüşünde birleşerek harekete geçti.

78 yaşındaki Lucescu'nun yapılan telefon görüşmesinde "Artık çalışmayı düşünmüyordum. Ama Beşiktaş'ın bana ihtiyacı varsa gelirim" dediği öğrenildi. Hatta "Sizin görüşmeye gelmenize gerek yok. Ben gelirim" diye konuştuğu da belirtildi.

Şimdi haber bekleniyor. Lucescu gelirse eğer 6 aylık sözleşme yapılacak. Lucescu 2002-2003 sezonunda çalıştığı Beşiktaş'ı şampiyon yapmıştı.

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