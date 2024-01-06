Sergio Ramos'un son haline ibreti alem için bakın. Az daha Beşiktaş yıllık 15 milyon euro sayacaktı

Sergio Ramos'u tanımayan yoktur. Hele de Real Madrid'de oynadığı yıllarda. Dünyanın önde gelen yıldızlarındandı.

Ama yıllar geçiyor. Maziyle yaşanmıyor.

Sergio Ramos'un adı transfer döneminde bizde daha çok tanındı.

Nedeni de Beşiktaş'tı.

Real Madrid'ten sonra gittiği Paris Saint Germain'de eski günlerini özleten ve bir sezon sonunda yollanan Ramos kulüp ararken kendisine Beşiktaş'tan yıllık 15 milyon euro istemişti.

37 yaşıdaki bir futbolcuya 15 milyon euro.

Üstelik bunu Beşiktaş'ın o dönemdeki yöneticisi Serhan Çetinsaya almaya kalkmıştı da başkan Ahmet Nur Çebi veto etmişti.

Beşiktaş'tan 15 milyon euro isteyen Ramos, bunu alamayınca ülkesi İspanya'nın Sevilla takımına imza attı. Kaç paraya biliyor musunuz? 1.3 milyon euroya. Vergilerden sonra eline kalacak olan 900 bin euroya.

15'te 1'ine yani.

Ya performansı.

Paris'te Real'deki günlerini aratmıştı ya. Sevilla'da da Paris'teki günlerini aratıyor.

Sevilla kötü günler yaşıyor. Ligde 16. sırada.

Son maçında da Athletic Bilbao'ya evinde 2-0 yenildi.

Ramos da en çok protesto edilen futbolcuların başındaydı. Maç sonu röportajında tribünden gelen tepkiler nedeniyle adeta çıldırdı.

İşte görüntüleri. Bakın. Bakın da ibret alın. 37 yaşına gelmiş bir futbolcuya 15 milyon euro ha. Beşiktaş'ı Allah kurtarmış!