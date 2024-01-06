beIN Sports'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maç açıklandı. Kritik mücadele beIN Sports Haber'de

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beIN Sports'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maç açıklandı. Kritik mücadele beIN Sports Haber'de
Basketbol Ligi'nde bu hafta şifresiz olarak yayınlanacak mücadele belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde her hafta belli mücadeleleri şifresiz olarak yayınlayan beIN Sports bu hafta yayınlanacak maçı duyurdu.

BeIN Sports’un yayın akışında verilen bilgilere göre bu hafta şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşma şu şekilde:

6 Ocak Cumartesi
Saat: 18:00 Pınar Karşıyaka - Manisa BB: beIN Sports Haber

14 haftanın geride kaldığı Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka 10 galibiyetle 3. sırada bulunurken rakibi Manisa BB ise 7 galibiyet ile 9. sırada bulunuyor.

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