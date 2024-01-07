Flaş... Flaş.. Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Portekiz milli takımının başarılı hocası Fernando Santos’u getirdiğini resmen açıkladı.

69 yaşındaki deneyimli teknik adam, Portekiz ile EURO 2016 ve 2019 UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Santos, Porto’da da Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası’nı kazanmıştı.

Beşiktaş’tan yapılan resmi açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için Portekizli Sayın Fernando Santos ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine yeni ailesine hoş geldin diyoruz…

Fernando Santos’un yardımcıları;

Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario olacaktır.

FERNANDO MANUEL COSTA SANTOS HAKKINDA

Dünyaca tanınan Teknik Direktör Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı. Estoril’de profesyonel olan yeni hocamız kariyeri boyunca takımının formasını 216 kez giydi. Sporculuk kariyerinin yanı sıra Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi de alan Santos oyunculuğunun ardından Portekiz’in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon’da farklı dönemlerde Teknik Direktörlük yaptı. Porto ile Lig şampiyonluğu, 2 Portekiz Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası elde etti. Yunanistan’da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarının başında bulunan Fernando Santos AEK ile Yunanistan Kupası’nı kazandı, AEK ve PAOK’u Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı. Yunanistan’da 4 defa yılın teknik direktörü, 2 defa yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü ödüllerini aldı. Yunanistan Milli Takımı’nı Euro 2012’ye götüren Santos burada çeyrek final, 2014 Dünya Kupası’nda ise tarihte ilk kez 2. tur oynadı. Daha sonra ülkesinin takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımı’nı Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı. Portekiz tarihindeki ilk büyük başarılar onun döneminde geldi. Son olarak Polonya Milli Takımı’nda çalışan yeni Teknik Direktörümüz Sayın Fernando Santos ve ekibine Beşiktaşımızda başarılar diliyoruz."