Süleyman Seba'nın yıllar önce okuduğu şiiri dinleyenler gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe yenilgisi siyah beyazlı camiada büyük üzüntüye yol açarken, efsane onursal başkan Süleyman Seba'nın yıllar önce okuduğu bir şiir sosyal medyada gündem oldu.
İşte o paylaşım:
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Beşiktaş'ın efsane onursal başkanı Süleyman Seba'nın yıllar önce okuduğu bir şiir sosyal medyada paylaşılınca yeniden gündem oldu.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe yenilgisi siyah beyazlı camiada büyük üzüntüye yol açarken, efsane onursal başkan Süleyman Seba'nın yıllar önce okuduğu bir şiir sosyal medyada gündem oldu.
İşte o paylaşım: