Beşiktaş taraftarı ağaçlı yoldan İnönü'ye böyle yürüdü

Dev derbi öncesi Beşiktaşlı taraftarlar ağaçlı yoldan stada yürüdü.

Selahattin Ekrekli KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş taraftarı ağaçlı yoldan İnönü'ye böyle yürüdü

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