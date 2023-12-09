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Beşiktaş taraftarı ağaçlı yoldan İnönü'ye böyle yürüdü
Beşiktaş taraftarı ağaçlı yoldan İnönü'ye böyle yürüdü
Dev derbi öncesi Beşiktaşlı taraftarlar ağaçlı yoldan stada yürüdü.
09 Aralık 2023 / 18:55
Selahattin Ekrekli
KAYNAK: Haber Merkezi
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